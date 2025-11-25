ПРВИОТ ПАЦИЕНТ ОД СРБИЈА ПРИСТИГНА ВО МОСКВА! Тој ќе прими нова вакцина против рак, таа работи заедно со вештачка интелигенција!

0 SHARES Сподели Твитни

Првиот пациент од Србија кој боледувал од малиген меланом треба да ја прими новоодобрената руска персонализирана mRNA вакцина против рак во наредните денови, потврди професор д-р Владимир Јаковљевиќ од Факултетот за медицински науки во Крагуевац и додаде дека пациентот веќе отпатувал во Москва.

„Станува збор за револуционерна, целосно персонализирана mRNA вакцина која е направена за секој пациент поединечно. Процесот започнува со анализа на примерок од ткиво на тумор, а потоа, со помош на напредни алгоритми за вештачка интелигенција, се генерираат специфични имунолошки цели кои потоа се инкорпорираат во вакцината“, рече Јаковљевиќ, објави Новости.

Тој додаде дека терапијата вклучува десет дози кои се даваат на секои две недели во текот на пет месеци.

„Целта е силно активирање на имунолошкиот систем со цел ефикасно препознавање и уништување на малигните клетки“, објасни докторот.

Тој истакна дека критериумите за влез на пациенти во таа програма се „исклучително строги“.

„Неопходно е сите стандардни форми на терапија, вклучително и имунотерапијата, да бидат завршени за да може лицето да биде кандидат за вакцината“, рече Јаковљевиќ.

Тој, исто така, рече дека Србија е меѓу првите земји чии пациенти биле упатени на оваа терапија, „што претставува важен чекор кон пристап до најновите онколошки третмани во светот“.

Пациентот ќе ги прими првите дози од вакцината во специјализирана клиника во Москва, по што ќе се следи одговорот на телото на терапијата и можните ефекти врз забавувањето или запирањето на растот на туморот.

Кон средината на октомври, руските научници им ја презентираа најновата вакцина против рак на српските експерти.

Станува збор за државен проект кој се спроведува под директно покровителство на рускиот претседател Владимир Путин.

На крајот од минатата недела, Министерството за здравство на Русија издаде одобренија за клиничка употреба на два индивидуални биотехнолошки лекови против рак – терапевтска вакцина базирана на mRNA и пептидна вакцина.

Рускиот министер за здравство Михаил Мурашко изјави дека ова е само почеток на примената на иновативниот пристап кон лекувањето, па затоа научниците сè уште не ја процениле ефикасноста и безбедноста на третманот.

