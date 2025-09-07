Првите знаци на висок холестерол може да се појават на кожата

0 SHARES Сподели Твитни

Високиот холестерол често се нарекува тивка закана бидејќи може да помине без симптоми долго време. Сепак, телото понекогаш покажува суптилни знаци, особено на кожата, кои можат да укажуваат на нарушување на нивото на масти во крвта. Препознавањето на овие сигнали може да помогне во раното откривање на проблемот и спречување на сериозни здравствени компликации.Видливи промени на кожата што би можеле да бидат предупредувачки знакХолестеролот е важен за функционирањето на телото, но кога го има премногу, може да почне да се натрупува на ѕидовите на крвните садови, па дури и на кожата и тетивите. Во некои случаи, овие наслаги стануваат видливи и се знак на нарушување на метаболизмот на мастите. Подолу се наведени три од најчестите знаци.Жолти дамки околу очите (ксантелазма)Ксантелазмите се меки, жолти наслаги што се појавуваат на очните капаци или околу очите. Тие се состојат од холестерол и најчесто се јавуваат кај луѓе со покачен LDL, познат како „лош“ холестерол. Иако сами по себе не се болни или опасни, тие можат да бидат знак за поголем ризик од срцеви заболувања.Масни грутки под кожата (ксантоми)Ксантомите се масни наслаги кои се појавуваат како жолтеникави или црвеникави грутки. Најчесто се појавуваат на лактите, колената, петиците, тетивите или задникот. Нивното присуство обично укажува на многу високи нивоа на холестерол или триглицериди во крвта.Бел или сив прстен околу ирисот (arcus senilis)Иако не е кожна лезија, овој знак вреди да се спомене. Тоа е бел или сив прстен што се појавува околу работ на ирисот. Почест е кај постарите лица, но ако се појави пред 45-годишна возраст, може да укажува на високо ниво на холестерол.Зошто се случуваат овие промени?Овие промени се јавуваат кога мастите од крвта почнуваат да се таложат во кожата, тетивите или очите. Тие често се поврзуваат со генетски нарушувања, како што е фамилијарната хиперхолестеролемија. Покрај тоа, вишокот холестерол може да предизвика воспалителни процеси кои дополнително ја влошуваат состојбата на крвните садови.Колку се сериозни вашите симптоми?Иако симптомите како што се ксантелазма и ксантоми не се опасни сами по себе, тие се знак дека телото има проблем со мастите. Експертите препорачуваат во случај на вакви промени да се направи комплетен липиден профил за да се утврдат нивоата на холестерол и да се процени кардиоваскуларниот ризик.Кога да се посети лекар?Доколку забележите жолтеникави дамки околу очите, грутки под кожата, повеќекратни нодули на зглобовите или прстен околу ирисот пред 50-годишна возраст, задолжително посетете го вашиот лекар. Раното препознавање и лекување можат да помогнат во спречувањето на сериозни проблеми како срцев удар или мозочен удар.Како да се намали високиот холестерол?Контролата на холестеролот вклучува неколку важни чекори:

Направете крвни тестови за да ги дознаете вашите вредности.

Јадете повеќе зеленчук, овошје, интегрални житарки и помалку заситени масти.

Бидете физички активни најмалку 150 минути неделно.

Престанете да пушите и работете на намалување на стресот.

Доколку е потребно, вашиот лекар ќе ви препише лекови како што се статини.

