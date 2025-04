Првите снимки од земјотресот во Турција: Луѓето бегаа на улица, студиото се тресеше за време на ТВ пренос (видео)

Турција во средата попладне беше погодена од неколку земјотреси, од кои најсилниот беше 6,2 степени според Рихтеровата скала.Како што информираат од турската агенција за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД), пред овој биле почувствувани и два помали земјотреси.

Depreme canlı yayında yakalanan değerli meslektaşımız @bozbeyogluuyayınını terk etmeden yayına devam etmiştir!GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEN CNN Türk canlı yayınında deprem anları!

Посилниот земјотрес, кој се случи на длабочина од 6,92 километри, предизвика голема загриженост во Истанбул и беше почувствуван во околните области.

MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 6.1 HIT NEAR SILIVRI DISTRICT IN ISTANBUL

Depth :6.9 km – Marmara Sea.

Felt in several cities around the Marmara Sea.

