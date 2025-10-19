Првични резултати на ДИК: ВМРО-ДПМНЕ води во 51 општина, СДСМ во седум, Влен во 9 и ДУИ во седум

Државната изборна комисија на својата веб-страница почна да ги објавува резултатите од првиот круг на Локалните избори 2025.

Од досега обработени 25,82 отсто од гласовите и податоци од 1 024 Избирачки места од вкупно 3 474 кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата водат во вкупно 51 општини, Коалицијата ВРЕДИ во девет, СДСМ и Националната алијанса за интеграција по седум и Демократската партија на Турците во една општина.

За другите општини и за Градот Скопје засега нема резултати.