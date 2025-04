Први видеа од Ванкувер, тела лежат на улица! Страшни сцени од канадскиот град, автомобил влета во луѓе на фестивалот (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се појавија снимки од канадскиот град Ванкувер, каде автомобил влета во толпа луѓе на уличен фестивал.Канадската полиција соопшти дека во инцидентот што се случил синоќа „загинале голем број луѓе“, а „многу други“ се повредени.Полицијата го уапсила возачот на автомобилот.Во полициската објава на социјалната мрежа Х се наведува дека „возачот со своето возило влетал во толпата на уличниот фестивал на раскрсницата од 41-та авенија и улицата Фрејзер“ нешто по 20 часот по локално време.– Повеќе информации ќе објавиме додека трае истрагата – се наведува во соопштението.Локалните медиуми објавија дека автомобилот удрил во група пешаци на фестивалот Лапу, годишна прослава на филипинската култура.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Канадската телевизија CTV ги пренесува зборовите на еден од очевидците кој рекол дека црното возило се движело неконтролирано пред да удри во луѓето.

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI— Gagandeep Singh (@Gagan4344) April 27, 2025

Кен Сим, градоначалникот на Ванкувер, во изјава рече дека е шокиран и тажен од „страшниот инцидент“ на фестивалот Лапу Лапу.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL— Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

– Ќе работиме на обезбедување повеќе информации што е можно поскоро. Нашите мисли во ова тешко време се со оние кои се погодени од ова и со филипинската заедница Ванкувер – рече Сим, пренесува Global Times.



