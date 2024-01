ПРВИ ВИДЕА ОД ПАНИКА НА НЕБОТО НАД АМЕРИКА: За време на летот паднал еден од прозорците на авионот со околу 180 луѓе, принудно слетување (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Авион на Алјаска ерлајнс принудно слета синоќа во Портланд, Орегон, откако персоналот пријавил проблем со притисокот во авионот.

Си-Ен-Ен пренесува дека тоа го изјавиле официјалните лица, додека еден од патниците рекол дека прозорецот на авионот паднал за време на летот .

Во авионот имало 171 патник и шест членови на екипажот .

Според веб-страницата Flytower, по полетувањето од меѓународниот аеродром во Портланд , авионот бил во воздух околу 20 минути, а потоа се вратил на пистата .

Кајл Ринкер, еден од патниците на тој лет, објасни за Си-Ен-Ен дека прозорецот паднал од авионот веднаш по полетувањето .

– Тоа се случи одеднаш. Само што бевме на надморска височина кога излета прозорецот/ѕидот и тоа не беше ни забележано додека не се симнаа маските за кислород – изјави Ринкер.

Американските воздухопловни власти соопштија дека се работи за авион „Боинг 737 Макс 9“, кој добил дозвола за летови на 25 октомври минатата година и дека е покрената истрага за овој инцидент.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet. Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI— America🇺🇸 (@Americafakts) January 6, 2024

Од „Аласка ерлајнс“ изјавија за Си-Ен-Ен дека се запознаени со инцидентот и дека работат на собирање дополнителни информации.

Меѓународниот аеродром Портланд го потврди итно слетување на летот 1282 од Портланд до Онтарио , Калифорнија .



