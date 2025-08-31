Првото јавно појавување на Џорџина Родригез по свршувачката: Прстенот од три милиони долари во преден план (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Вереницата на Кристијано Роналдо, Џорџина Родригез, го покажа својот огромен блескав веренички прстен при пристигнувањето во Венеција, во нејзиното прво јавно појавување по нивната свршувачка.Аргентинско-шпанскиот модел и инфлуенсер им се придружи на мноштво познати личности кои патуваа во Италија за Венецискиот филмски фестивал, кој започна оваа недела.Пристигнувајќи во градот во саботата, Џорџина носеше кафеав сатенски ансамбл со точки, со тенок шал префрлен преку рамената.

georgina rodriguez has arrived in venice pic.twitter.com/ANCRBgBKAl— favs pop culture (@favspopculture) August 31, 2025

Џорџина го искомбинираше комбинезонот со црни потпетици, а како моден додаток имаше очила за сонце од Прада и црна чанта од Хермес со змиски принт.Нејзиниот outfit беше надополнет со огромен дијамантски прстен од 30 карати, за кој се верува дека вреди 3 милиони долари.

Georgina Rodríguez was spotted arriving in Venice. pic.twitter.com/hWCrqj18J4— 📸 (@metgalacrave) August 31, 2025

Минатата недела, двојката објави на Инстаграм дека се венчаваат по речиси една деценија заедно.Посебно внимание привлече прстенот, кој се состои од огромен скапоцен камен опкружен со дијаманти, што додава уште поголем сјај и го прави да изгледа уште поголем.Роналдо и Џорџина се во врска од 2016 година, но дури сега одлучија да го направат големиот чекор и да се венчаат, чии детали сè уште не се објавени.Заедно имаат две ќерки, Алана (8) и Бела (2), додека Роналдо го има и 14-годишниот Кристијано Џуниор, а идентитетот на неговата биолошка мајка сè уште не е откриен.Покрај тоа, тие имаат близнаци, Матео и Ева (7), кои се родени од сурогат мајка.



