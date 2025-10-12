„Прво јас ќе одам во Газа, потоа ти!“: Ердоган предизвика ерупција од емоции најавувајќи го своето заминување во воено разорената Палестина

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави во саботата дека планира да биде првиот светски лидер што ќе ја посети Газа по неодамнешното примирје меѓу Хамас и Израел.Зборувајќи на седница на неговата Партија за правда и развој (АК Партија) во неговиот роден Ризе, Ердоган го нарече договорот „горчливо-сладок чекор кон мирот“, изразувајќи надеж дека тој ќе донесе трајна стабилност на палестинските територии.„Целосно ја поддржуваме секоја проект што трајно ќе го запре масакрот и геноцидот што се случуваат во Газа веќе две години. Израел мора да го почитува потпишаниот договор и да престане со агресивните политики кон регионот што ја загрозуваат безбедноста на сопствените граѓани“, рече турскиот претседател.Ердоган го опиша прекинот на огнот како момент на олеснување за народот во Газа по месеци уништување и нагласи дека Турција има големи надежи дека новиот договор ќе донесе мир, спокојство и безбедност и во Газа и во другите палестински области.Turkish President Erdogan:First, I will go to Gaza, then you will. pic.twitter.com/o3JwRvhqPG— Clash Report (@clashreport) October 11, 2025За време на говорот, од салата избувнаа извици за поддршка на Палестина, на што Ердоган одговори велејќи: „Прво јас ќе одам во Газа, па ти“. Таа изјава предизвика ентузијазам кај присутните – сите станаа и ја поздравија неговата објава со продолжен аплауз.Турскиот лидер, исто така, повтори дека Израел мора да ги почитува условите на прекинот на огнот и да престане со активностите што ја загрозуваат безбедноста на целиот регион. Тој го пофали Хамас за, како што го нарече, неговиот „многу промислен став“ при согласувањето со прекинот на огнот и нагласи дека Турција ќе продолжи да го поддржува палестинскиот народ во неговата борба за слобода и достоинство.„Насмевките, иако горчливо-слатки, повторно се појавија во Газа по ужасот на геноцидот. Ги поздравувам Палестина и Палестинците во мое лично име“, додаде Ердоган, чии зборови беа дочекани со силен аплауз од собраните членови и поддржувачи на АКП.Неговите изјави доаѓаат во време кога Анкара објави дека Турција ќе учествува во меѓународна работна група која ќе го надгледува спроведувањето на планот за прекин на огнот и ќе понуди техничка помош за стабилизирање на ситуацијата во Газа.



