ПРВ КРУГ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО ФРАНЦИЈА ДЕНЕС! 49 милиони гласачи одлучуваат, неизвесна трка во големите градови: Тест на силата пред битката за власт во 2027

Речиси 49 милиони регистрирани гласачи денес во Франција во првиот круг од локалните избори избираат околу 900.000 кандидати на околу 50.000 листи, објавија медиумите во таа земја.

Овие локални избори ќе им овозможат на политичките партии, вклучително и на крајно десничарското Национално собирање , да ја проценат својата поддршка и изборен моментум пред претседателските и парламентарните избори закажани за пролетта 2027 година.

Неизвесност во големите градови

Во поголемите градови, почнувајќи од Париз и Марсеј , постои неизвесност околу исходот.

Во Париз, десницата има за цел да стави крај на 25-годишната доминација на сè уште отпорната левица , додека Националниот митинг се надева на победа во вториот по големина град во Франција.

Владејачката коалиција „Ренесанса“ , која никогаш не успеа да направи вистински пробив на локалните избори откако Емануел Макрон беше избран за претседател во 2017 година, ќе се обиде да победи во неколку градови како што е Бордо , кој моментално го контролираат Зелените .

Два круга гласање и очекувана излезност

Локалните избори традиционално се одржуваат во два круга, денес и во недела, 22 март , иако се очекува дека 93 проценти од општините ќе ги имаат градоначалниците избрани во првиот круг, без да се чека вториот, доколку има само една или две листи на кандидати.

Традиционално популарни кај француските гласачи бидејќи се сметаат за поблиски до нивните аспирации отколку националните избори, локалните избори би можеле да покажат голема излезност во првиот круг.

Според најновата анкета, излезноста на гласачите би можела да биде помеѓу 65 и 71 процент, во споредба со 63 проценти во 2014 година и едвај 45 проценти во 2020 година за време на пандемијата на коронавирусот.

