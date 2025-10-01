Прв пат во историјата! Околу 100.000 луѓе ќе ги изгубат своите работни места – планот на Трамп го урива системот?

0 SHARES Сподели Твитни

Околу 100.000 федерални работници се подготвуваат формално да ја напуштат американската влада, што ќе претставува најголема масовна оставка на државни службеници во историјата на САД, пишува Newsweek.Овие оставки доаѓаат како дел од програмата осмислена од претседателот Доналд Трамп на почетокот на неговиот втор мандат. Се очекува да се случат во вторник, истиот ден кога Конгресот има рок да одобри дополнително финансирање или ризикува затворање на владата.Во случај да не се постигне договор, Белата куќа им наложи на федералните агенции да подготват планови за масовни отпуштања.Зошто е ова важно?Губењето на федералните работници ќе има огромно влијание врз работењето на различни делови од владата и би можело да го наруши функционирањето на владините служби, вклучувајќи го Министерството за ветерани и Администрацијата за социјално осигурување.Големиот број невработени ќе влијае и на економијата, бидејќи многумина ќе се обидат да најдат работа во приватниот сектор во исто време.За програмата за отказОставките се дел од политиката на Трамп за намалување на федералната бирократија и поедноставување на услугите. За таа цел, Трамп го создаде Одделот за владина ефикасност (DOGE), агенција предводена од милијардерот и извршен директор на „Тесла“, Илон Маск, сè додека не ја напушти Белата куќа во мај поради несогласувања со Трамп.Администрацијата, исто така, спроведе замрзнување на вработувањата и масовни отпуштања, а во февруари издаде директива со која им се дозволува на федералните вработени да прифатат пакет отпремнина со плата до крајот на септември или ризикуваат идни отпуштања.Програмата, позната како Програма за одложено отпуштање (DRP), се проценува дека ќе чини 14,8 милијарди долари, бидејќи 200.000 работници ќе добијат целосна плата и бенефиции додека се на административно отсуство до осум месеци.Број на вработени и дополнителни предизвициСпоред Бирото за статистика на трудот (BLS), во САД има околу 2,4 милиони федерални работници. Покрај оставките, иако нема официјална бројка за бројот на отпуштања, „Њујорк тајмс“ проценува дека бројката е околу 135.000.„Њузвик“ претходно објави дека отпуштените работници често се соочуваат со проблеми со менталното здравје и тешко наоѓаат работа во приватниот сектор.Влијание врз политиката и економијатаСкот Лукас, професор по меѓународна политика на Универзитетскиот колеџ во Даблин, за „Њузвик“ изјави дека оставките се „технички отпуштања“, но ќе влијаат на стапката на невработеност и ќе имаат политички последици, бидејќи зголемувањето на невработеноста ќе изгледа лошо за администрацијата на Трамп.Останува да се види дали може да се избегне затворање на владата, додека судија во Вашингтон привремено ги блокираше плановите на Трамп да отпушти повеќе од 500 работници во Американската агенција за глобални медиуми, државна мрежа финансирана од владата, пишува Newsweek.

