Прв Турчин во Вселената: Нова група астронаути пристигна на Меѓународната вселенска станица, ќе имаат 20 важни задачи (ФОТО/ВИДЕО)

Четворица европски астронаути успешно се приклучија на Меѓународната вселенска станица.

На снимката се гледа како екипажот ги пречекува новите колеги. Новите астронаути, кои пристигнаа на вселенското летало SpaceX, ќе останат на Меѓународната вселенска станица две недели.

The @SpaceX Dragon’s hatch opened at 7:13am ET today and four #Ax3 astronauts from @Axiom_Space entered the space station meeting the Expedition 70 crew. More… https://t.co/vNkf9W7e6S pic.twitter.com/oTFIEzADKa— International Space Station (@Space_Station) January 20, 2024

Астронаутот на НАСА, Мишел Лопез-Алегрија, роден во Шпанија, Италијанецот Валтер Виладеј, Швеѓанецот Маркус Ванд и Алпер Гезеравчи, кој е првиот турски државјанин во вселената, полетаа од вселенското пристаниште Кејп Канаверал во четвртокот.

Меѓу 20-те експерименти што четворицата новопристигнати астронаути ќе ги изведат на Меѓународната вселенска станица е ефектот на дизајнот на вселенското куќиште врз нивото на стрес на астронаутите. Тие исто така ќе се обидат да ги декодираат промените што се случуваат во структурата на клетките во бестежински услови.

Патувањето го организирала приватна компанија од Хјустон, Axiom Space, во соработка со NASA и SpaceX, а според медиумите трошокот по патник е околу 50 милиони евра.



