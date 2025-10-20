Преброени 90,60% од гласовите за Општинскиот совет во Струга, коалицијата ДУИ победи

0 SHARES Сподели Твитни

Државната изборна комисија ги ажурираше и резултатите за Општинскиот совет во Струга.Според ДИК, од преброени 90,60% од гласовите, резултатите се следнивеДвижење ЗНАМ 388 гласовиЛевица 858 гласовиКоалиција ДУИ 6575 гласовиКоалиција ВЛЕН 3521 гласовиВМРО-ДПМНЕ 5472 гласовиПДТМ 482 гласовиИзвор Насуфи 365 гласовиАнела Ќазимоски 2526 гласовиАлија Ќазими 820 гласовиВе потсетуваме дека во оваа општина има вкупно 62.711 гласачи, додека излезноста до 18:30 часот беше 39,53%.Ве потсетуваме дека во оваа општина има вкупно 58.458 гласачи, додека излезноста до 18:30 часот беше 51,47%

