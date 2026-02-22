Преговореното повеќе не важи: Бесниот Трамп потпиша воведување на глобални царини од 10 проценти

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп воведе нови глобални царини од 10 проценти како замена за воведувањето царини што беа поништени од Врховниот суд, нарекувајќи ја пресудата ужасна, а судиите кои ги отфрлија неговите трговски политики будали.

Мерките што ги воведе Трамп ќе стапат на сила на 24 февруари.

Во наредбата се наведени голем број исклучоци, вклучувајќи одредени минерали, природни ресурси и ѓубрива, некои земјоделски производи како што се портокали, фармацевтски производи, одредена електроника и возила.

За многу категории на ослободени стоки, наредбата е широка и не прецизира конкретно кои артикли можат да бидат ослободени.

Претставник на Белата куќа изјави дека земјите што склучиле трговски договори со САД, вклучувајќи ги Велика Британија, Индија и ЕУ, сега ќе се соочат со глобални тарифи од 10 проценти според Член 122, наместо со царинската стапка што претходно ја преговараа.

Администрацијата на Трамп очекува тие земји да продолжат да се придржуваат до отстапките на кои се согласија според трговските договори, додаде функционерот.

Трамп го откри новиот план кратко откако судиите ги блокираа повеќето глобални тарифи што Белата куќа ги објави минатата година.

Во одлуката, судот утврди дека Трамп ги пречекорил своите овластувања.

Пресудата беше голема победа за компаниите и американските држави кои ги оспорија царините, отворајќи ја вратата за потенцијално враќање на даноци од милијарди долари.

Трамп најави дека ќе се сврти кон други закони за да продолжи со воведување царини, за кои тврди дека ги поттикнуваат инвестициите и производството во САД.

„Имаме алтернативи – одлични алтернативи и ќе бидеме многу посилни поради тоа“, рече тој.

Судската битка се фокусираше на увозните даноци што Трамп ги воведе минатата година за стоки од речиси секоја земја во светот.

Белата куќа се повика на закон од 1977 година, Законот за меѓународно економско овластување во вонредни состојби (IEEPA), кој му дава на претседателот овластување да ја регулира трговијата како одговор на вонредна состојба.

Но, мерките предизвикаа негодување дома и во странство и ги поттикнаа загриженостите дека давачките ќе доведат до повисоки цени.

