Преговорите меѓу Русија и САД напредуваат брзо и значително но Украина не е главна тема, вели Орбан

Преговорите меѓу Русија и САД напредуваат брзо и значително, но Украина не е нивна главна тема, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан.

„Додека ние се фокусираме на (конфликтот во Украина), што е точно, бидејќи тоа е клучно прашање за нашата безбедност, „големите“ кои ги водат преговорите не ги водат само за тоа. Мислам дека тие постигнуваат значителен напредок во разјаснувањето на сите други прашања“, рече Орбан во радио емисијата „Кошут“.

Според него, напредокот е бавен во решавањето на конфликтот во Украина, но за сите други прашања неформалните преговори одат добро и напредуваат брзо. Според помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков, лидерите на Русија и САД изразија поддршка за продолжување на директните консултации меѓу Москва и Киев, вклучително и идејата за подигнување на нивното ниво.

На 15 август, претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, се сретнаа во Алјаска. Лидерите се сретнаа во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ. Разговорите во потесен формат „три на три“ траеја два часа и 45 минути. Двајцата лидери позитивно ја оценија средбата. По самитот, рускиот претседател изјави дека е можно да се постигне крај на конфликтот во Украина и нагласи дека Русија е заинтересирана за долгорочно решение.