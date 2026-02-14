Преговори САД-Иран следната недела во Женева

Оман ќе биде домаќин на разговори меѓу САД и Иран во Женева следната недела, потврди Швајцарското федерално министерство за надворешни работи (DFAE). Швајцарија ги поздравува овие разговори и изрази подготвеност да поддржи секоја иницијатива насочена кон деескалација на тензиите, објавува порталот „Кот“.

Американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе одржат разговори со иранските претставници во Женева во вторник, со посредство на претставници на Оман, објави претходно Ројтерс, повикувајќи се на неименувани претставници. DFAE ја потврди информацијата за Ројтерс, наведувајќи дека е во контакт со страните и е подготвен да поддржи дипломатски иницијативи што промовираат мирна ситуација, изјави портпаролот на DFAE, Николас Бидо. Тој додаде дека Швајцарија „ги поздравува и поддржува овие разговори“.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека верува оти промената на режимот во Иран би била пожелна, велејќи „се чини како најдоброто нешто што може да се случи“. Тој исто така рече дека Иран би можел да избегне напад од САД доколку се постигне „фер договор“. Вашингтон и Техеран минатата година одржаа разговори за нуклеарната програма на Иран, но не успеаја да постигнат договор. Нови разговори започнаа минатата недела во Мускат, главниот град на Оман.