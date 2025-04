Предавање на Амбасадорот на Франција на Филолошкиот факултет

0 SHARES Сподели Твитни

Филолошкиот факултет „Блаже Конески” и Катедрата за романски јазици и книжевности, во соработка со Францускиот институт во Скопје, го објавија предавањето на Амбасадорот на Франција, господинот Кристоф Ле Риголер. Насловено како „Постои ли уште нешто што самиот е само француско?”, ова предавање ќе се одржи на 11 април 2025 година, во петок, со почеток во 11:00 часот во Салата за седници на Филолошкиот факултет. Настанот е дел од „Денови на Франкофонијата,” кои ги организира Факултетот.

