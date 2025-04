Предавање на Кристоф Тун-Хоенштајн во МСУ Скопје на тема „Регенеративна уметност и вештачка суперинтелигенција“

0 SHARES Сподели Твитни

На 28 април, во понеделник, во 19 часот во Музејот на современа уметност во Скопје, Кристоф Тун-Хоенштајн, поранешен директор на Австрискиот културен форум во Њујорк и сегашен генерален директор за меѓународни културни односи во Австриското Министерство за надворешни работи, ќе одржи предавање на тема „Регенеративна уметност во зачетокот на вештачката суперинтелигенција.“

Извештајот за глобални ризици за 2025 година потенцира значајни закани, вклучувајќи екстремни временски прилики, губење на биодиверзитетот, и критични промени во земјината екосистема. Заедно со тоа, дезинформациите и негативните импликации од технологиите на вештачката интелигенција се исто така меѓу најсериозните проблеми. Американскиот еко-активист Пол Хокен истакнува дека треба да одбереме дали ќе ја “крадеме” или “лечиме” иднината. Концептот на регенерација подразбира дека треба да внесеме повеќе во Земјата отколку што земаме од неа.

Уметноста не е само слободна, туку и одговорна, и се очекува да обезбеди критички поглед на еколошките проблеми и да предложи визија за регенеративен свет. Додека вештачката генеративна интелигенција сè повеќе влегува во нашиот живот, уметноста е таа што треба да ни покаже како да изградиме иднина во хармонија со технологијата. Тој однос вклучува нов пристап кон достоинството, кое ги опфаќа луѓето, природата и ителигентните машини. Уметноста може да биде клучен фактор за овозможување на еден нов ера на регенерација.

Кристоф Тун-Хоенштајн работи како автор и куратор, спојувајќи ја ликовната уметност, медиумите, дизајнот, архитектурата и екологијата. Завршил студии по право, политички науки и историја на уметноста на Универзитетот во Виена, а потоа започнал кариера во австриското Министерство за надворешни работи со позиции во Абиџан, Женева и Бон. Од 1999 до 2007 година управувал со Австрискиот културен форум во Њујорк и подоцна истото министерство како генерален директор за меѓународни односи во културата до 2025 година.

Тун-Хоенштајн бил генерален директор на Креативната агенција на Виена и генерално и уметничко раководство на Австрискиот музеј за применета уметност во Виена. Основач е на Виенското биенале за промени и автор на книгата „Климатска резонанца: Преобликување на нашиот живот и на економската култура,“ која ќе биде објавена во 2024 година. Неговите најнови работа се фокусира на новото поимање на достоинството на природата, интелигентните машини и целиот потенцијал на регенеративните уметности и суперинтелигенција.

The post Предавање на Кристоф Тун-Хоенштајн во МСУ Скопје на тема „Регенеративна уметност и вештачка суперинтелигенција“ appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: