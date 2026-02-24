Предлогот за минимална плата од 600 евра не беше одобрен во собраниската комисија

0 SHARES Сподели Твитни

Предлогот за измена на Законот за минимална плата, презентиран од пратениците на СДСМ, денес не помина на собраниската Комисија за економски прашања, вели СДСМ.

Како што додаваат, за законот дебатираа само пратениците од опозицијата.

„Владата го отфрли и предлогот за јавна дебата, отфрли разговор меѓу синдикатите, работодавачите и Владата. Отфрли решение за работниците. Отфрли минимална плата од 600 евра. Има пари за владини луксузи, за мебел, торби, авион, но нема за повисоки плати за работниците. Парите за авионот не се фрлени, нема ребаланс на Буџетот, бидејќи немаат намера да се откажат. Гледаме координирана кампања од 40-те проценти од медиумите што се во сопственост на Орбан, со наратив дека е потребен авион. Тие не запираат. Има за авион. Има за мебел. Нема за плати. Дефокусот не го полни фрижидерот.“

Со дефокусирање, не можете да ја туркате главната тема понатаму и да ги оставите работниците без леб. Мислите ли дека дефокусирањето ќе ја избрише меморијата за авионот, часовниците од 65.000 евра, торбите од 30.000 долари? Не можете повеќе вака. Сè е јасно на сите. Прифатете го законот заради работниците. Доста со тоа.“ на игри, се вели во соопштението на СДСМ.

Сојузот на синдикати на Македонија бара зголемување на минималната плата на 600 евра, а сите други плати да се зголемат за 100 евра. За таа цел, ЛСМ организираше протест во Скопје, како и блокади. Нема договор за минимална плата од 600 евра.

