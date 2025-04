Предлог за законски измени и стратегија за културното наследство.

0 SHARES Сподели Твитни

Во денешно време, брутализмот се враќа како архитектонски стил кој заслужува внимание и треба да се зачува како дел од културното наследство. Во Македонија, Поштата претставува важно културно богатство. Доколку разгледаме како претходните власти го третирале брутализмот, набљудуваме дека тој бил славен, додека периодите од бронзеното време до 2017 година биле занемарени. Во последните седум години се планирало Поштата да се трансформира во бар, што не е соодветно за таков значаен простор, истакна министерот за култура и туризам, Зоран Љутков.

Скопје со својата архитектура во стилот на брутализм може да донесе нова културна перспектива, рече Љутков во настапот на емисијата „Вин Вин“ на телевизија Телма, потенцирајќи дека градот, како културна престолнина, го нуди своето уникатно културно богатство. Според неговите зборови, иако некои од бруталистичките структури биле прикриени со проектот „Скопје 2014“, тоа не е непоправливо, бидејќи структурите се само прикриени, а не уништени, и можат да се обноват во нивниот оригинален изглед.

Љутков потенцира дека е неопходно да се направат законски измени и национална стратегија за заштита на објектите од културното наследство, бидејќи во последниве години тие се соочуваат со закани и уништување. – Време е да го прикажеме нашето културно наследство, бидејќи последниве три децении се вложуваат средства, но комплетната слика никогаш не е јасно видлива. По таа причина, дискутираме за измени на законите кои ќе овозможат приватниот сектор да го искористи културното наследство за бизнис, рече Љутков.

Тој ја потенцира потребата за подобра инфраструктура до културно значајните објекти и локации, посочувајќи го Кокино како пример каде недостасува електрична енергија. Решението, според Љутков, е менувањето на законот со цел приватниот сектор да има можности за деловна активност базирана на културното наследство. – Приватно јавното партнерство може да ја оживее работата. Светот функционира на овој начин, а ние остануваме со затворени перспективи. Ќе биде жално ако не преземеме мерки и не ги отвориме законите за промени, изјави Љутков.

