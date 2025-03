Предложен притвор за 20-годишник по инцидент со значка и нож

0 SHARES Сподели Твитни

На 21 март во попладневните часови, на скопската обиколница, во близина на клучката кај Стајковци, се случил инцидент во кој Основното јавно обвинителство во Скопје започна постапка против 20-годишно лице осомничено за насилство. Тој, наводно, мавтал со полициска значка која му припаѓала на неговиот татко, а потоа извадил нож. Осомничениот го управувал своето возило „фолксваген голф“ и дошол во истата линија со „сеат леон“ кој го возел оштетениот. Со својата кола тој навлегол во лентата на оштетениот, претставувајќи се како полициски службеник, при што преку прозорецот му покажал полициска значка. Тоа била значката на неговиот татко, кој е службеник во СВР Скопје. Впечатокот на оштетениот бил дека е во прашање полициска команда да запре, па тој го запрел возилото и се приближил до возилото на осомничениот. Тогаш, младото лице почнало да го навредува и да му се заканува, вадејќи нож кој го отворил и почнал да замавнува, притоа нанесувајќи му повреди. По овој настан, осомничениот побегнал од местото. Јавниот обвинител, водејќи грижа за можноста од негово бегство и избегнување на кривичната одговорност, побарал од судот мерка притвор.

