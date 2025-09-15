ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО ПРИСТИГНА ДОЦНА ВО НОЌТА! Трамп му порача на Нетанјаху: Израел и другите, мора да бидете ВНИМАТЕЛНИ, тие се важен сојузник

0 SHARES Сподели Твитни

Трамп го предупреди Израел да биде буден поради нападот врз Катар, неколку членови на Хамас беа убиени во израелски воздушен напад врз ДохаАмериканскиот претседател Доналд Трамп доцна синоќа го предупреди Израел да биде внимателен, само неколку дена по нападот врз претставници на палестинскиот Хамас во Катар – земја што ја нарече „многу сигурен сојузник“.– Катар е исклучително важен сојузник. Израел и сите други, мора да бидете внимателни. Кога напаѓате луѓе, мора да бидете внимателни – им рече Трамп на новинарите.Тој, исто така, изрази „големо незадоволство“ поради израелскиот напад во вторникот во Доха, главниот град на Катар, каде што се наоѓа политичката канцеларија на Хамас.Сепак, американските дипломати веруваат дека инцидентот нема да ги наруши односите меѓу Вашингтон и Израел.За потсетување, Катар игра клучна улога како посредник во преговорите за прекин на огнот во Појасот Газа, каде што конфликтот започна со нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година.Израелскиот напад, во кој беа убиени петмина припадници на Хамас и еден катарски обезбедувач, беше остро осуден, особено во арапските земји.Официјална Доха ја повика меѓународната заедница да ги прекине своите „двојни стандарди“ против Израел и да го санкционира за чинот.Вреди да се напомене дека најголемата американска воена база на Блискиот Исток се наоѓа во Катар.

Пронајдете не на следниве мрежи: