Предупредување до сопствениците: Обрнете внимание ако вашето куче ги користи забите вака

Кучињата можат да шкрипат со забите од различни причини, од болка во устата или желудникот до проблеми со вилицата или забите, како што се воспаление, оштетување на емајлот или инфекција.

Повременото шкрипење генерално не е опасно, но честото шкрипење може да ја истенчи емајлот и да доведе до болка и оштетување на забите.

Овој звук понекогаш има комуникативна улога; кучињата може да „шкрипат“ со забите кога се под стрес или кога сакаат да предупредат друго куче.

Бруксизмот кај кучињата, како и кај луѓето, често се поврзува со напнатост, страв или проблеми со забите.

Можни знаци на проблеми со забите вклучуваат тешкотии при џвакање, јадење само со едната страна од устата, зголемено лигавење или крв во плунката.

Ако не можете да ја утврдите причината за шкрипењето или тоа трае долго време, најдобро е да го однесете вашето куче кај ветеринар на темелен преглед.

