Предупредување за токсичен чад за жителите: Голем пожар во индустриската зона во југоисточен Лондон

Голем пожар беснее во индустриската зона во југоисточен Лондон , а 150 пожарникари се обидуваат да го изгаснат, објавија денес британските медиуми.На местото на настанот во Мејпол Кресент во градскиот округ Ерит има дваесет и пет противпожарни возила, јавува Скај њуз.Противпожарната служба објави дека горат еднокатен складиште за отпад, три багери и бројни возила.На локалните жители им беше советувано да ги држат прозорците и вратите затворени каде што е можно поради токсичниот чад.Две противпожарни возила со мобилни скали долги 32 метри беа распоредени за гаснење на пожарот со вода од висина, а мобилизиран беше и еден противпожарен чамец, според „Скај њуз“.🇬🇧 JUST IN :🔥Large fire at Erith industrial estate, southeast London🏭 Scrap yard warehouse, 3 diggers & many vehicles burning🚒 150 firefighters, 25 engines on Maypole Crescent📍 Cause unknown📅 Friday night📡 Source: London Fire Brigade#LondonFire #Erith #UKNews pic.twitter.com/umOEnjJHpc— Inside the conflict (@Muhamma22474285) July 12, 2025Лондонската противпожарна бригада беше повикана на местото на настанот во петокот вечерта, но причината за пожарот не е објавена оттогаш.



