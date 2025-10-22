Предјадење што сите го сакаат: испробан и проверен рецепт за ролат од спанаќ – успева дури и на почетници

0 SHARES Сподели Твитни

Ролат со спанаќ не е само вкусен, туку и многу декоративен, па сигурно ќе ја разубави секоја маса и семеен ручек. Подготовката е едноставна, а јадењето е подеднакво добро како предјадење или како лесен оброк во текот на денот. Можете да го наполните со различни состојки според вашиот вкус, но ние ви ја претставуваме класичната верзија со фил од крем сирење и шунка, докажана комбинација која секогаш бара парче повеќе.

Состојки:

За кората:

5 јајца5 лажици брашноедна кесичка прашок за пециво200 г спанаќ150 мл јогурт

За филот:

250 г крем сирење100 г павлака200 г шункапрстофат сол

Подготовка:

Одделете ги белките и матете ги додека не се стврднат, потоа додадете ги жолчките една по една и повторно матете сè. Додадете го јогуртот, прашокот за пециво и брашното, а потоа измешајте ги сите состојки рачно. Натопете го спанаќот кратко во топла вода, исечкајте го ситно и додадете го во смесата. Истурете сè во плех обложен со хартија за печење и печете на 180 степени околу 15 минути. Кога ќе биде готов, замотајте го со хартија и оставете го да се олади.

За филот, измешајте го крем сирењето, павлаката и додадете малку сол. Откако кората ќе се олади, одмотајте ја, премачкајте ја со филот и наредете ги парчињата шунка одозгора. Внимателно завиткајте сè и лесно притиснете за да ги залепите рабовите. Оставете во фрижидер два часа да се олади, потоа исечете на парчиња и послужете.

