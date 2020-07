Пред и по корекциите: Каде Богдана Ражнатовиќ изгледа поубаво?

View this post on Instagram

Da li Vam je Bogdana bila lepsa pre ili posle? Zelim da cujem vase misljenje💕 Meni je pre bila PRELEPA mozda cak i lepsa😍 #bogdana #raznatovic #rodic #bogdanaraznatovic #bogdanarodic #veljko #veljkoraznatovic #ceca #cecaraznatovic #anastasija #anastasijaraznatovic #love #VB