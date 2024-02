Пред 20 години на денешен ден, Цукерберг го отвори Фејсбук, објави серија фотографии и видеа од тоа време

0 SHARES Сподели Твитни

Основачот на Facebook, Марк Цукерберг, ја одбележа големата годишнина од постоењето на оваа социјална мрежа со серија стари фотографии и видеа.

Закерберг на својата приказна на Инстаграм објави стара фотографија заедно со пораката: „Пред 20 години на денешен ден го отворив Фејсбук“.

Тој сподели и неколку објави на својот профил.

„20 години подоцна, сè уште сме тука“, напиша Цукерберг покрај фотографиите на кои се гледа на бирото, гледајќи во два сосема различни компјутери со разлика од 20 години.

Цукерберг на двете фотографии е опкружен со различни празни шишиња со алкохол.

Цукерберг сподели и видео уредено со фотографии и видеа од изминатите 20 години.

Видеото започнува со зборовите: „Имам чувство дека ова ќе помине навистина брзо“, пред да се пресече „Dream On“ на Аеросмит.

„Пред 20 години лансирав нешто. Со текот на годините, многу неверојатни луѓе се приклучија, изградивме повеќе неверојатни работи. Сè уште сме тука и најдоброто допрва доаѓа“, напиша Цукерберг покрај видеото.

На снимките се гледа како Цукерберг позира со пријателите и колегите, вклучувајќи го и Едвард Саверин, кој помогна да се основа Фејсбук. Двајцата имаа сериозни несогласувања и поднесоа посебни тужби еден против друг откако Цукерберг ги разводни акциите на Саверин на Фејсбук. Саверин подоцна поднесе тужба тврдејќи дека Цукерберг троши пари на Фејсбук за лични потреби. Драмата беше опишана во филмот „Социјалната мрежа“ од 2010 година, во кој Цукерберг го играше Џеси Ајзенберг, а Саверин од Ендрју Гарфилд.

Во видеото се појавува и сопругата на Цукерберг, Присила Чан, поранешната извршна директорка на Мета Шерил Сандберг, која се повлече од функцијата во 2022 година, и момент помеѓу Ајзенберг и Цукерберг.

Во 2021 година, Фејсбук се преименува во Мета платформи. Мета платформите вклучуваат Facebook, Instagram, Messenger, Threads, WhatsApp и многу повеќе.

