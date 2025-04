Презентација на колекцијата на МСУ-Скопје во Љубљана: Врски во современата уметност засновани на заеднички идеали

0 SHARES Сподели Твитни

Синоќа во Љубљана, во Модерна галерија и Музејот на современа уметност Метелкова, отворена беше значајна изложба под наслов „Ткаење светови: Колекции во разговор“. Оваа изложба презентира уметнички дела од 87 автори, што потекнуваат од богатата колекција на Музејот на современата уметност во Скопје. На отворањето на настанот присуствуваа директорите на двете институции, Мартина Вовк и Тихомир Топузовски, заедно со кураторите Ивана Васева, Благоја Варошанец, Ива Димовски, Владимир Јанчевски и Бојана Пишкур.

Вовк ги истакна заедничките идеали и претседателната соработка, нагласувајќи ја значајноста на солидарноста како витален идеал за иднината. Топузовски, пак, го подвлече потенцијалот кој го нуди оваа соработка меѓу двете институции, предвидувајќи го нејзиниот развој во бројни нови проекти.

Следната фаза од соработката ќе биде изложба на колекцијата „Arteast 2000+“ од Љубљанската Модерна галерија во МСУ-Скопје, планирана за есента. Изложбата претставува дијалог меѓу колекцијата на солидарноста од МСУ-Скопје и колекцијата „Артист 2000+“ од Љубљана, и вклучува дела од 87 автори од различни земји, помеѓу кои и од Македонија, поранешните југословенски републики, како и од Бразил, Полска, Боливија, и други.

Кураторите споменуваат дека изложбата отвара нови можности за алтернативни светогледи, Истражувајќи го односот помеѓу културата и природата, како и еколошките прашања од времето на Капиталоценот. Вклучени се уметнички дела од различни материјали како земја и сено, фотографии од акции во природа и инсталации кои критички ја разгледуваат темата на природните ресурси.

На изложбата се присутни дела од македонски уметници како Борка Аврамова, Владимир Аврамчев, Македонка Андонова и други, но и дела од признати светски автори од различни националности, вклучувајќи уметници од Словенија, Хрватска, Србија, Полска, Бразил, итн. Оваа поставка претставува уникатна можност за разгледување на нови перспективи во уметноста и културата.

