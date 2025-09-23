„Прекини на микрофонот“ во ОН додека лидерите од Турција, Канада и Индонезија разговараа за Газа и Палестина

0 SHARES Сподели Твитни

Серија проблеми со микрофонот во Обединетите нации ги прекинаа говорите на светските лидери, вклучувајќи го претседателот на Турција, премиерот на Канада и претседателот на Индонезија, привлекувајќи внимание за време на чувствителната дебата за геноцидот во Газа и палестинската државност.Според странските медиуми , објавува „Телеграфи“, во вторникот, индонезискиот претседател Прабово Субианто бил прекинат од комуникација среде говор додека разговарал за плановите за испраќање мировници во Газа.Неговиот микрофон „замолкна“, оставајќи го преведувачот да се бори да продолжи.Аудио преносот продолжи по неколку секунди, но прекинот се случи во критичен момент.

Пред неколку часа, турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган се соочи со сличен проблем за време на говорот во собранието.Додека го осудуваше „тековниот геноцид на Израел во Газа“ и повикуваше на „итно признавање на палестинската државност“, се слушна како преведувачот вели: „Не можам да го чујам претседателот, гласот му исчезна“.Прекинот беше брзо поправен, но не пред да создаде конфузија во салатаPidato Presiden Prabowo Subianto di forum internasional kembali mencuri perhatian dunia.Prabowo dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB.Pidato Prabowo langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.Momen ini menegaskan posisi… pic.twitter.com/a7zwMZbGk8— tvOnenews (@tvOneNews) September 23, 2025И најдраматичниот неуспех, според извештаите, се случил во понеделник кога канадскиот премиер Марк Карни го објави официјалното признавање на државата Палестина од страна на неговата земја.„Во овој контекст, Канада ја признава државата Палестина“, изјави тој, предизвикувајќи аплауз од делегатите.Неколку моменти подоцна, неговиот микрофон одеднаш се исклучи.И покрај навивањето, ненадејното губење на аудио сигналот предизвика шпекулации кај некои набљудувачи за времето на прекинот.Техничкиот персонал на ОН подоцна изјави дека дефектите се должат на проблеми со опремата во салата на Генералното собрание, која оваа недела беше домаќин на десетици лидери за време на сесијата на високо ниво.LIVE: Canada recognises the State of Palestine • EN DIRECT : Le Canada reconnaît l’État de Palestine https://t.co/b0pdwp1pye— Mark Carney (@MarkJCarney) September 22, 2025Официјалните лица нагласија дека „нема индикации“ за намерно мешањеКако што истакнуваат медиумите, проблемите се појавија во време кога Палестина и Газа доминираа на овогодинешната агенда.Сè поголем број држави – вклучувајќи ги Франција, Белгија, Малта, Луксембург и Канада – ја признаа Палестина, претставувајќи го тоа како чекор кон оживување на решението за две држави.Во исто време, лидерите од Турција, Индонезија и други земји повикаа на „итна меѓународна акција за запирање на геноцидот во Газа, обезбедување хуманитарен пристап и распоредување на мировници доколку е потребно“.Ердоган предупреди дека постапките на Израел претставуваат геноцид, додека Прабово рече дека Индонезија е подготвена да испрати војници во мисијата на ОН доколку се согласи.И покрај аудио дефектите, пораките беа слушнати.Како што забележа еден делегат по забелешките на Карни: „Признанието дојде гласно и јасно, дури и ако микрофонот не беше вклучен.“



