ПРЕКРАСНАТА МОТОРЏИКА СОФИЈА ОБЈАВИЛА СТРАШНА ПОРАКА ПРЕД СМРТТА! СЕ УДРИЛА СО АВТОМОБИЛ, ПА ПАДНАЛА ПОД ТРКАЛАТА НА КАМИОН: Го прославила роденденот пред само неколку недели!

Популарна инфлуенсерка, позната по својата љубов кон моторите и возењето без раце , Софија Кироз Рамирез (25) загина во несреќа со својот мотор, само неколку недели по прославата на нејзиниот роденден, недалеку од Богота, Колумбија , а последната објава што ја објави на социјалните мрежи како да ја предвидела нејзината смрт.

Имено, Софија се обидела да го протне мотоциклот помеѓу две возила, но, според првичните информации, таа изгубила контрола и се судрила со автомобил од едната страна , пред да падне во соседната лента – под тркалата на камион од другата страна. Несреќата се случила во близина на градот Флоридабланка, северно од Богота, во среда, на 26 ноември.

И покрај најдобрите напори на болничарите, таа починала на самото место , според локалните извештаи. Истрагата за трагичниот инцидент, вклучувајќи ги и изјавите на сведоците и снимките од безбедносните камери, е во тек.

– Најверојатната хипотеза е дека мотоциклистот се движел помеѓу две возила. Но, оваа ситуација ќе биде предмет на истрага. Обвинителството ќе продолжи јасно и прецизно да ја утврдува причината за оваа фатална сообраќајна несреќа – изјави за „Дејли меил“ во саботата службеникот за транспорт Хаир Андрес.

Таа предвиде трагедија.

Ентузијастката за мотоцикли, која имаше 45.000 следбеници на Инстаграм и ТикТок, очигледно ја предвидела несреќата неколку часа пред да се случи, објавувајќи само неколку часа пред нејзината смрт дека ги изгубила очилата што обично ги носела на возење мотор и дека била загрижена.

– Се надевам дека нема да се судрам бидејќи возам без очила – напиша таа во својот последен пост .

Многу следбеници го протолкуваа ова како предзнак, бидејќи таа се урна само неколку часа подоцна.

Истрагата е сè уште во тек.

Освен што споделувал содржини за своите велосипедски авантури на неговиот „Suzuki Gixxer“, жртвата бил и страствен обожавател на тетоважи .

Најновото видео објавено минатата среда ја покажува Софија како го мие својот црно-розов мотор.

Срцекршачки збогувања

„Почивај во мир, прекрасна бајкерке “, „Имаше многу видеа од нејзиното возење и снимање во исто време, беше многу самоуверена на бајкот, но една грешка и сè е готово“, се само дел од коментарите на корисниците на социјалните мрежи.

„ Цени ме, не заборавајте колку е тешко да се ракува со цвеќе “, напиша таа претходно овој месец на шпански, позирајќи на својот мотоцикл со букет цвеќе.

Софија наполни 25 години само неколку недели пред нејзината смрт, а фотографиите од својот роденден од 5 октомври едноставно ги одбележа со одлични емотикони.

