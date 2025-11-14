Прекумерната консумација на помфрит го зголемува ризикот од оваа болест

0 SHARES Сподели Твитни

Иако е тешко да се одолее на топлите, крцкави помфрити свежо од фритезата, претерувањето со ова омилено јадење може да има сериозни последици.

Имено, луѓето кои јадат помфрит три пати неделно имаат до 20 проценти поголем ризик од развој на дијабетес тип 2, додека овој ризик се зголемува уште повеќе за оние кои консумираат пржени компири пет пати неделно.

Сепак, ризикот не важи за други начини на подготовка на компири. Варените, печените или пире компири не покажаа негативни ефекти поврзани со пржената верзија, што јасно покажува колку начинот на подготовка влијае на здравјето.

Исто така, замената на неколку неделни порции компири со интегрални житарки може да придонесе за намалување на ризикот од дијабетес. Ова дополнително ја нагласува важноста на изборот на вистинската храна во вашата дневна исхрана.

За потсетување, денес се слави Светскиот ден на дијабетесот. Воспоставен е во 1991 година како одговор на растечката загриженост за здравствената и економската закана што ја претставува болеста, а стана официјален ден на Обединетите нации во 2006 година. Симболот на прославата е синиот круг, знак на единство и глобалната борба против дијабетесот.

