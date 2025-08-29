Прекумерниот внес на овој витамин може да доведе до оштетување на нервите

0 SHARES Сподели Твитни

Витамините често се сметаат за безопасни „помагачи“ за здравјето, но експертите предупредуваат дека земањето премногу од одредени додатоци во исхраната може да направи повеќе штета отколку корист. Проблемот се јавува кога одредена хранлива материја се консумира во прекумерни количини во подолг временски период, бидејќи може да предизвика сериозни несакани ефекти.Значи, нутриционистите и диететичарите се особено претпазливи со витаминот Б6. Тој е неопходен за функцијата на мозокот, метаболизмот и производството на невротрансмитери, но во големи дози може да има спротивен ефект. „Прекумерниот внес на витамин Б6 може да доведе до оштетување на нервите, што се манифестира со симптоми како вкочанетост и проблеми со рамнотежата. Важно е да се биде свесен за можните последици од долготрајниот прекумерен внес“, вели нутриционистката и диететичарка Крутика Нанавати за SheFinds.За разлика од другите витамини растворливи во вода кои лесно се излачуваат, витаминот Б6 може да се акумулира во телото во прекумерни количини, особено ако додатоците во исхраната се земаат долгорочно. Ова може да предизвика невропатија, состојба која влијае на нервите и доведува до пецкање, печење или тешкотии при одење. Во некои случаи, ако проблемот не се препознае навреме, штетата може да стане трајна.Добрата вест е дека недостатокот на витамин Б6 е редок и повеќето луѓе можат да ги задоволат своите потреби преку балансирана исхрана. Храна како банани, наут, лосос, збогатени житарки и пилешко месо природно содржат доволни количини од оваа хранлива материја. Додатоците во исхраната треба да се користат само по препорака на лекар, особено затоа што горната граница на внес за возрасни е околу 100 милиграми дневно.

Пронајдете не на следниве мрежи: