Преку ден спасуваше животи во болница, а ноќе се претвораше во чудовиште: По години молчење, откриена е ужасната вистина (фото)

Полицијата ја разгледува можноста Кристофер Ревак , техничарот за итна медицинска помош (EMT) кој изврши самоубиство откако беше обвинет за убиство, всушност бил сериски убиец . Неодамна, Ревак беше поврзан со друго убиство, а шерифот на округот Даглас, Крис Дегаси, се сомнева дека може да има повеќе жртви.

– Имаме работа со можен сериски убиец. Преку ден правел добри дела, помагајќи им на луѓето и спасувајќи ги, но Крис Ревак имал и темна страна, изјави Дегаси за KY3.

Извршил самоубиство

Ревак изврши самоубиство во затвор во 2009 година, денот откако беше уапсен и обвинет за убиството на Рене Вилијамс , која исчезна во 2007 година откако ја заврши смената во барот каде што наводно била видена таа ноќ. Нејзиното тело никогаш не беше пронајдено.

Шерифот Дегаси објави на Фејсбук во вторникот дека Ревак е идентификуван и како убиец на Деидре Харм, 19 години по нејзиното убиство во Висконсин.

Полицијата добила пријава за исчезнувањето на Харма на 11 јуни 2006 година. Нејзината пријателка пријавила дека последен пат била видена во бар, а пет месеци подоцна, ловџиите ги пронашле нејзините останки во пошумена област, според окружниот обвинител на округот Вуд, Џонатан Е. Барнет.

„Го сметам овој случај за затворен.”

„Верувам дека имав доволно докази за да подигнам обвинение и, ако Ревак е жив, да добијам судење“, рече Барнет.

Ревак бил исто така лице заинтересирано за исчезнувањето на телевизиската водителка од Ајова, Џоди Хајзентраут, во 1995 година. Дегаси вели дека Ревак живеел во близина на местото на злосторството во тоа време и бил во врска со девојка која живеела „зад аголот“ од жртвата.

Личен живот и карактер

Ревак беше во брак со Џоана Ревак од декември 2006 година , двајцата работеа како болничари и имаа деца. Сведочењето на Џоан и на пријатели од средно училиште укажуваат дека Ревак станал поагресивен по пиењето и станал насилен кога жените го одбивале.

Барнет рече дека доказите би биле доволни за да се покрене обвинение против Ревак доколку тој беше жив.

,,Сметам дека случајот е затворен, но за жал, без можност за судење”, напиша окружниот обвинител.

Семејство и последици

Крис Дегаси верува дека Ревак е одговорен за повеќе убиства:

– Кога работев на случајот Рене Вилијамс, не мислев дека ова е првото убиство што го извршил – рече тој.

Семејството на Деидре Харм истакнува дека живеат со болката, но дека нивната одлука е да се сетат на нивната ќерка и нејзината приказна:

– Секој ден живееме со тагата поради нејзината загуба, но исто така сме решени да ја одржиме жива споменот на неа – да го изговориме нејзиното име, да ја споделиме нејзината приказна и да го потсетиме светот дека нејзиниот живот имал смисла – рекоа Скот и Вегас Харм.

