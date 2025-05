Премиера во Битолскиот театар: „Чорбаџи Теодос“ во режија на Дамјан Димовски

0 SHARES Сподели Твитни

На прес конференција во Битолскиот театар се најави најновата премиера „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски, во режија на младиот Дамјан Димовски. Директорот Васко Мавровски го истакна задоволството од работата на младите во театарот и истакна дека ова дело четврт пат се поставува на сцената, првично во 1946 година. И покрај милионските долгови, оваа година театарот успеа да стигне до четвртата премиера. На 16 јуни, публиката ќе има можност да ја гледа претставата „Жиголо“, што би била 87-та изведба годинава, а во 2025 завршуваме со „Рибарски караници“, достигнувајќи 101 изведба. Ова се значајни бројки кои покажуваат напредок во услови кога години наназад знаевме да имаме и по 250 претстави годишно.

Покрај бројните изведби, важно е што театарот дава можност на младите уметници да експериментираат со своите идеи. Режисерот Дамјан изјави дека му е чест што може овде да ја постави дипломската претстава, донесувајќи свежина во продукцијата. Претставата ги обработува темите на загубената емпатија и насоченоста кон лични цели, а драматургично таа е под раководство на Билјана Крајчевска. Користени се различни литературни основи и документарни елементи, за да се претстави современото изразување на текстовите од Иљоски и Шекспир.

Сценографијата ја креираше Валентин Светозарев, додека костимите се на Благој Мицевски. Во претставата се вклучени актери како Живко Борисовски, Марија Стефановска и други, а музиката беше доверена на Александар Димовски. Премиерата на „Чорбаџи Теодос“ е закажана за 26 мај во 20 часот. Живко Борисовски изрази задоволство од можноста за работа на македонски текстови, кои ја враќаат најмладата публика на театралните сцени.

