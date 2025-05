Премиера на авторскиот проект „Жива досада“ на малата сцена на МНТ

0 SHARES Сподели Твитни

На малата сцена на Македонскиот народен театар вечерва, на 8 мај во 18 часот, ќе биде претставена премиерата на театарската изведба „Жива досада“, која е создадена од актерките Билјана Јовановска, Изабела Јакимова и Нина Деан. Јовановска е одговорна и за режирањето на ова дело. Во претставата учествуваат Гоце Андонов, Нина Деан, Изабела Јакимова, Јана Вељановска и Билјана Јовановска во алтернација. Сценографијата е дело на Мартин Манев, музиката ја подготвува Оливер Митковски, а Валентина Чонкова се грижи за костимите, при што Нина Деан е задолжена за кореографијата.

Темата на претставата се фокусира на досадата кај децата во современиот свет, каде авторите ги поттикнуваат и децата и родителите да прифатат моменти на досада без потреба да ги исполнуваат со кои било активности за да ја избегнат. Двата главни лика, Вања и Бојана, кои претставуваат денешни деца, влегуваат во комуникација со ликови од Недојдија, истражувајќи кој свет е помалку забавен. Претставата завршува со пораката за важноста на тие да веруваат во волшебството на играта и да развиваат вербални комуникациски способности.

Следната изведба е закажана за 9 мај во 18 часот, а предвидена е за публика од 5-годишна возраст нагоре. Претставата е продукција на Македонскиот народен театар и е финансирана од сопствени извори.

Преку оваа нарација се нагласува дека досадата сама по себе не е проблем, туку предизвик е како да се справиме со неа. Основната порака објаснува дека балансот е неопходен. Прекумерната активност и целосната пасивност можат да произведат негативни ефекти ако се практикуваат премногу. Затоа, треба да научиме дека убавината лежи токму во рамнотежата, како во детството така и низ целиот живот, објаснува Деан за „Република“.

Деан истакнува дека досадата е многу полезна, особено за децата чиј ум сè уште се развива. Со текот на времето и пишувањето на оваа претстава, уште повеќе го слушаме терминот „досадно“, и тоа не само меѓу децата. Истражувајќи, откривме дека и возрасните, живеејќи во ова брзо и динамично опкружување, имаат краток фокус како и децата, додава Јовановска, која е и режисерка на претставата „Жива досада“.

Според Јакимова, досадата е простор за креативност, кој ги поттикнува децата да се запознаат себеси и светот околу нив, а исто така им помага да се развиваат. Нашата цел е да ги поттикнеме родителите да не ги преоптоваруваат децата со бесконечни обврски, туку да им остават простор за мир и личен раст, истакнува Јакимова.

