Премиера на „Жива досада“ во МНТ: Актерите истакнуваат интересни аспекти на досадата

Во нашата изведба, досадата ја покажуваме како најфасцинантниот аспект! Ја претставуваме како предизвик, можност за игра, истражување и лично созревање, истакнува актерката Нина Деан пред премиерата на детската претстава „Жива досада“ која ќе се одржи утре, на 8 мај, на малата сцена на Македонскиот народен театар (МНТ). Оваа претстава е оригинална творба од актерките Билјана Јовановска, Изабела Јакимова и Нина Деан, под режисерската палка на Јовановска. Во изведбата учествуваат: Гоце Андонов, Нина Деан, Изабела Јакимова, Јана Вељановска и Билјана Јовановска како алтернација. Преку приказната се обидуваме да покажеме дека досадата не е штетна, туку дека проблематично е ако не сме свесни како да ја искористиме. Основната порака е дека балансот е неопходен. И претераната активност и целосната неактивност можат да бидат опасни ако ги достигнеме екстремите. Значајно е да разбереме дека рамнотежата е клучна и во детството и понатаму, во текот на животот, вели Деан во изјава за „Република“.

Според Деан, досадата е исклучително вредна, особено за развојниот ум на децата. Таа е важен инструмент за унапредување на креативноста, создавање нови идеи и учење како да се задоволиме со сопствената компанија. Дворечена е како лекција во детството што, ако ја совладаме рано, ни служи низ целиот живот. Наместо да ја избегнуваме, ја гледаме како полигон за истражување, игра и самооткривање, вели актерката. Гоце Андонов верува дека досадата иницира создавање нови дела. Стравот од досада е чест меѓу сите возрасти. Без надворешни стимуланси, како технологијата, секој од нас си бара друга занимација. Оттука се раѓа и креативноста, вели Андонов, додавајќи дека „Жива досада“ ја посочува како неизбежен дел од животот. Треба да се прифати и прегрне, а не само да се замени со други развлечувања, завршува Андонов.

За Јана Вељановска, досадата е инспирација за создавање. Во денешното „брзо“ време, преплавени сме со технологија. И децата и возрасните имаат безброј начини да го исполнат времето – од социјалните мрежи до игри на разни уреди. Преоптовареноста не дозволува досадата да ги предизвика да пронајдат покреативни начини за користење на времето. Во претставата, досадата функционира како проблем за ликовите, кои наидуваат на можност да искусат поинаков живот за да осознаат дека умереноста е најдобро решение. Малку интернет, малку игри, дружење со пријатели, различни активности – ова е патот до баланс. „Жива досада“ не е само детска претстава, туку и за родителите кои од малечки ги изложуваат децата на технологија, објаснува Вељановска. Сценографијата е дело на Мартин Манев, за музиката се погрижи Оливер Митковски, костимите се изработени од Валентина Чонкова, а кореографијата е на Нина Деан. Следната изведба е закажана за 9 мај во 18 часот, а билетите веќе се достапни. Продукцијата е на МНТ, финансирана од сопствени средства.

