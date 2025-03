Премиера на „Олд Сејбрук“ во Театар Комедија

0 SHARES Сподели Твитни

На 26 март во Театар Комедија, во режија на Нина Николиќ и под продукција на “Перипетија продукција”, ќе се одржи премиерата на претставата “Олд Сејбрук” од Вуди Ален. Ова дело, кое е дел од меѓународниот проект ПРОСПЕР, инспирирано од креативната резиденција во Охрид, истражува како луѓето се однесуваат кон природната околина. Сценариото се фокусира на два пара од Њујорк кои на прв поглед изгледаат хармонично, но во нивниот свет има неколку неизразени тајни и скриени дилеми. Вуди Ален, преку остар дијалог и динамични ситуации, ги истражува темите на верност и измама, лични кризи и неверства, внесувајќи елементи слични на чеховската драма, но со својствената интригантност и забавни пресврти. Глумците кои настапуваат се Валентин Костадиновски, Дарја Ризова, Елена Кузманов, Благој Веселинов, Атанас Атанасовски, Маја Љутков и Тони Денковски. Зад сцената, креативниот тим го сочинуваат Тамара Барачков како драматург, Ивана Каранфиловска Угуровска како костимографка и други талентирани уметници.

Паралелно со премиерата, ќе се одржи изложба насловена “ПЕРИФЕРИИ”, спроведена во рамките на триесетдневна резиденција во Охрид со учество на осум меѓународни уметници. Делата на Јара Асмар, Клаудио Беоркија, Јулија Ехлер и Кафар Рзаев ќе бидат изложени, дополнети со поетско читателско перформанс на Ката Ѓорфи. Оваа продукција е реализирана во соработка со Театар Комедија и е дел од проектот PROSPER, ко-финансиран од програмата “Креативна Европа” на ЕУ, како и од Министерството за култура и туризам на Македонија. Партнерските организации вклучуваат “Перипетија продукција” и “ЛДА Струга” од Македонија, “ЛУП” од Грција, “Ехо анимато” од Србија и “Ојун” од Германија.

