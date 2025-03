Премиера на претставата „Варвари“ во МНТ на 14 октомври

0 SHARES Сподели Твитни

Фотограф: Кристијан Теодоров

На 14 октомври 2025 година, на големата сцена на Македонскиот народен театар (МНТ), премиерно ќе се изведе претставата „Варвари“ од рускиот писател Максим Горки, во режија на Владимир Милчин. Националниот театар најави и реприза на 15 октомври. Во продукцијата учествуваат 23 актери: Тони Михајловски, Габриела Петрушевска, Никола Ристановски, Звездана Ангеловска, Софиа Насевска-Трифуновска, Владо Јовановски, Григор Јовановски, Ана Стојановска, Оливер Митковски, Тања Кочовска, Александар Микиќ, Верица Недеска, Сашко Коцев, Гораст Цветковски, Јордан Симонов, Сашка Димитровска, Емил Рубен, Александар Ѓорѓиески, Дамјан Цветановски, Ивица Димитријевиќ, Александар Михајловски, Jана Вељановска и Стефан Спасов. Многумина од нив се ученици на самиот режисер, Владимир Милчин.

Претставата „Варвари“ за првпат се изведува на македонските театарски простори. Творбата на Горки ја разгледува социјалната и моралната криза што го зафаќа руското општество на почетокот на 20-тиот век. Приказната се централизира околу интелектуалец кој се бори со предизвиците на традицијата наспроти модернизацијата. Преку ликовите од различни социјални слоеви — интелектуалци, работници, и обични луѓе — се испреплетуваат ставовите и конфликтите на тогашната Русија. Ваквите околности ги наведуваат да се соочат со сопствените морални вредности и дилеми. Билетите за премиерната изведба и репризата се веќе достапни за продажба, како преку интернет, така и на касата на МНТ.

