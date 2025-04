Премиера на претставата „Жива досада“ во МНТ на 8 мај

0 SHARES Сподели Твитни

На 8 мај, во 18:00 часот, Македонскиот народен театар ќе биде домаќин на премиерата на „Жива досада“. Оваа претстава е дело на актерките Билјана Јовановска, Изабела Јакимова и Нина Деан, а режисерскиот потпис го носи Билјана Јовановска. Улоги во претставата имаат Гоце Андонов, Нина Деан, Изабела Јакимова, Јана Вељановска и Билјана Јовановска – алтернација. Темата што ја разработува претставата е досадата кај децата во современото време. Авторите упатуваат порака до родителите и децата да се ослободат од постојаното ангажирање и да ја прегрнат досадата како дел од нормалниот живот. Ликовите Вања и Бојана, кои ги симболизираат децата од денешницата, во еден миг се среќаваат со фигури од Недојдија, каде меѓусебно си ги заменуваат улогите, стремејќи се да докажат каде времето е попразно. Претставата завршува со порака што ги поттикнува децата да веруваат во играта и да развијат вербална комуникација едни со други. Одговорни за сценографијата е Мартин Манев, музиката ја компонираше Оливер Митковски, Валентина Чонкова ги создала костимите, додека кореографијата е на Нина Деан. Претставата е наменета за публика од 5 години и нагоре. Следната изведба е закажана за 9 мај во 18:00 часот, а билетите се веќе достапни за купување. Продукцијата е изведена од РСМ НУ Македонски народен театар и финансиски е независна.

