Премиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмскиот театар

Вчеравечер во Драмски театар на големата сцена „Ристо Стефановски“ се изведе претставата „Ифигенија за ништо“. Ова е првото дело кое е реализирано во рамките на најавената Годишна програма на Драмски театар за 2025 година. Публиката ја поздрави целата екипа со долготраен аплауз. Претставата е адаптирана и режирана од Филип Петковски, кој исто така е заслужен и за кореографијата. Сценографијата ја изработи Мартин Манев, додека костимите беа дело на Антонија Гугинска Јорданоска и Гордана Божиновска.

Ролите ги носат актерите на Драмски театар: Агамемнон го игра Димитрија Доксевски, Менелај – Филип Трајковиќ, Клитемнестра – Јелена Жугиќ, Ифигенија е портретирана од Нина Елзесер, Ахил го толкува Стефан Вујисиќ, Артемида – Сара Климоска, а Орест го игра Марјан Наумов. Томислав Давидовски ги игра улогите на Дечкото и Светиот елен. Дел од хорскиот состав се Ивана Павлаковиќ, Ања Митиќ, Јована Спасиќ, Александра Павлова Бубања и Јована Миладинова.

Според режисерот Филип Петковски, „Ифигенија за ништо“ претставува модерна адаптација на трагедијата од Еврипид, која се фокусира на личните и семејните судири поврзани со жртвувањето за поголеми причини. Претставата се заснова на „Ифигенија во Авлида“ и митот за убиството на светиот елен на Артемида. Во овој концепт се користат елементи од физичкиот и танцовиот театар. Додека трагедијата на Еврипид се занимава со немоќта на човекот пред боговите, оваа верзија истакнува дека смртта на Ифигенија е последица не само од воените амбиции на нејзиниот татко, туку и од пошироките механизми на политичка корупција и националистички идеологии.

Постановката користи фрагментација, танц и физички акции за да креира слики и е ослободена од традиционалниот наратив. Петковски објаснува дека нивната Ифигенија живее во зона на непријатност, како девојка што ги минува своите последни денови, но нејзината смрт симболизира злоупотреба од страна на системот. Таа не умира за нешто, туку за ништо, што ја претвора во дел од поголем механизам што ја заменува индивидуалната волја со идеолошка дисциплина.

Претставата „Ифигенија за ништо“ продолжува да се изведува во редовниот репертоар на Драмски театар, а следните изведби ќе бидат на 11 и 15 април. Времетраењето на претставата е 100 минути, и не се препорачува за лица помлади од 16 години.

