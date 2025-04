Премиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмски театар Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Во рамките на Годишната програма на Драмски театар за 2025 година, се претставува првиот проект со премиерната изведба на „Ифигенија за ништо“. Настанот е закажан за сабота, 5 април, во 20 часот на сцената „Ристо Стефановски“. Претставата е замислена и режирана од Филип Петковски, кој е одговорен и за кореографијата. Сценографијата е дело на Мартин Манев, а костимите ги создаваат Антонија Гугинска Јорданоска и Гордана Божиновска.

Улоги во оваа продукција ги толкуваат следните актери од Драмски театар Скопје: Димитрија Доксевски како Агамемнон, Филип Трајковиќ како Менелај, Јелена Жугиќ како Клитаемнестра, Нина Елзесер како Ифигенија, Стефан Вујисиќ како Ахил, Сара Климоска како Артемида, Марјан Наумов како Орест, и Томислав Давидовски како Дечкото/Светиот елен. Хорот ја комплетираат Ивана Павлаковиќ, Ања Митиќ, Јована Спасиќ, Александра Павлова Бубања, и Јована Миладинова.

Во програмската забелешка, режисерот Филип Петковски ги изнесува идеите зад „Ифигенија за ништо“. Ова современо видување на античката трагедија од Еврипид проникнува во личните и семејните конфликти кои произлегуваат од жртвувањето за “повисоки цели”. Претставата комбинира елементи од физичкиот и танцовиот театар, а темите кои ги издигнува вклучуваат немоќта на човекот против божјата волја и последиците од политичката корупција и национализмот. Продукцијата користи техника на фрагментација, движење и креирање визуелни слики, нудејќи театарска форма која избегнува класична нарација.

Објаснувајќи ја визијата за претставата и процесот на нејзино создавање со актерската трупа на Драмски, режисерот на истакнува дека нивната интерпретација на Ифигенија живее во амбиент на непријатност. Таа го претставува последните денови од нејзиниот живот како тело кое не запира да се движи, а нејзината трагедија е резултат на семејна манипулација и инструментализација на патриотската реторика. Во новата светлина, нејзината смрт не е ниту возвишена ниту херојска, туку станува симбол на како системите на моќ искористуваат човечки животи за свои цели. Таа не умира за ништо важно, туку за “ништо”, приклучувајќи се на поголем механизам што го заменува поединечниот идентитет со идеолошка дисциплина.

По својата премиера, „Ифигенија за ништо“ продолжува да се изведува на репертоарот на Драмски театар, со претстави закажани за 11 и 15 април. Траењето на претставата е 100 минути и не се препорачува за лица помлади од 16 години.

The post Премиера на претставата „Ифигенија за ништо“ во Драмски театар Скопје appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: