Премиера на претставата „Секс, лаги и главоболки“ во Театар Комедија на 22 мај

Во четврток, на 22 мај, во Театар Комедија ќе се одржи премиерата на претставата „Секс, лаги и главоболки“ под режисерската палка на Александра Кардалевска. На сцената ќе ги видиме Жаклина Петровска, Елена Кузманов, Тони Денковски, Сергеј Димовски и Жаклина Стевковска Дрнасин (глас). Оваа претстава, чие авторство е колективно, е инспирирана од вистински животни искуства. „Секс, лаги и главоболки“ е дело кое умешно балансира меѓу хуморот и драмата, истовремено зачувувајќи ја својата искрена поврзаност со реалноста. Претставата прикажува четири различни приказни кои ја откриваат сложеноста на љубовните врски, прикажувајќи комични недоразбирања и болни спознанија. Актерите вешто играат различни ликови, соочувајќи се со интересни заплети во нивните љубовни животи, брачни предизвици и измамливи искушенија. Преку оваа претстава, публиката ужива во смеа, се пронаоѓа во приказната и размислува за свои чувства, оставајќи импресија на присуство во жив, искрен и емотивен свет. Сценографијата, облеката и визуелниот дизајн се дело на Онуд Озџан, додека дизајнот на светло е од Душан Кардалевски. За музичките елементи се погрижил Оливер Јосифовски, кој е и аранжер и продуцент. Драматург на претставата е Благица Секуловска. Следната изведба на „Секс, лаги и главоболки“ ќе биде на 20 мај, повторно во Театар Комедија.

