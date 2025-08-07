Премиерот на Камбоџа го номинира Трамп за Нобелова награда за мир, испрати писмо до Осло

Премиерот на Камбоџа потврди дека го номинирал претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, за Нобелова награда за мир, наведувајќи го неговото извонредно државничко творештво во прекинувањето на граничниот конфликт меѓу Камбоџа и Тајланд.

Хун Манет ја објави информацијата на Фејсбук, заедно со фотографија од американскиот претседател и писмо испратено до Норвешкиот Нобелов комитет. Во писмото се велича интервенцијата на Трамп како еден пример за неговите „исклучителни достигнувања во деескалацијата на тензиите во еден од најнестабилните региони во светот“.

„Ројтерс“ објави дека повикот на Трамп до лидерите на Тајланд и Камбоџа на 26 јули ги обнови напорите за прекинување на еден од најинтензивните конфликти меѓу двата соседа во поновата историја.

Тоа доведе до договорено примирје во Малезија на 28 јули. Двете земји се согласија во да обезбедат непријателствата да не се разгорат повторно и да поканат набљудувачи од Југоисточна Азија.

Пакистанските власти објавија во јуни дека ќе го номинираат Трамп за Нобелова награда за мир за неговата работа во решавањето на конфликтот со Индија, а израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го објави истото минатиот месец.