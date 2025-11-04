Премногу кафе може да биде штетно: Овие седум симптоми предупредуваат на прекумерна консумација

0 SHARES Сподели Твитни

Пиењето кафе или енергетски пијалоци е секојдневен ритуал за многу луѓе за да го започнат денот, но премногу кофеин може да има несакани здравствени последици.

Експертите советуваат возрасните да не консумираат повеќе од 400 милиграми кофеин дневно, што е околу две до три шолји кафе од 350 мл. Ако имате симптоми како што се несоница, главоболки или срцеви палпитации, можеби е време да го намалите внесот.Знаци дека пиете премногу кофеин

Замор

Иако звучи парадоксално, постојаното чувство на замор може да биде знак за прекумерен внес на кофеин. Кофеинот го блокира аденозинот, супстанца што му помага на мозокот да се опушти и да се подготви за спиење. Ефектите на кофеинот можат да траат до пет часа, што може да го наруши квалитетот на сонот. Покрај тоа, редовната консумација може да доведе до толеранција, па затоа на телото му е потребен се повеќе и повеќе кофеин за да го почувствува истиот ефект.

Срцеви палпитации

Премногу кофеин може да предизвика срцето да чука побрзо, да прескокне еден отчук или да чука посилно. Кај луѓето кои се чувствителни на кофеин или имаат проблеми со срцевиот ритам, овој ефект може да биде поизразен, но според Американската асоцијација за срце, тоа обично не е причина за загриженост.

Висок крвен притисок

Кофеинот може привремено да го зголеми крвниот притисок. Кај здрави луѓе кои консумираат помалку од 400 мг дневно, зголемувањето е обично мало, но кај оние кои пијат повеќе од тоа, може да биде позначајно.

Проблеми со варењето

Кофеинот може да го опушти мускулот што го одделува хранопроводот од желудникот, што може да предизвика повторно зголемување на желудочната киселина и симптоми како што се горушица или често подригнување.

Главоболки

Големата консумација на кофеин е поврзана со зголемен ризик од главоболки и мигрена. Ефектот е поврзан со ефектот на кофеинот врз крвните садови, кои прво се стеснуваат, а потоа се шират.

Нервоза и вознемиреност

Премногу кофеин може да предизвика чувство на нервоза и вознемиреност бидејќи го зголемува производството на допамин и го стимулира нервниот систем. Ризикот е особено висок со дневни внесови над 400 мг.

Вртоглавица

Кај чувствителни лица, поголемиот внес на кофеин може да предизвика вртоглавица поради зголемен срцев ритам и зголемен крвен притисок.

Симптоми на апстиненција

Доколку телото стане зависно од кофеин, ненадејното намалување може да предизвика симптоми како што се гадење, главоболка, замор и раздразливост. Тие обично започнуваат 12 до 24 часа по последниот внес и траат неколку дена.

Како да се намали внесот на кофеин?

Премин на чај: Зелениот, билен или мача чај содржи помалку кофеин од кафето и може да биде благ стимуланс.

Постепено намалување: Намалете го дневниот внес постепено, на пример, намалете една шолја кафе дневно и заменете ја со алтернатива без кофеин.

Урамнотежена исхрана: Осигурајте се дека внесувате доволно протеини и сложени јаглехидрати, бидејќи тоа може да ја намали потребата од кофеин како „енергетски засилувач“.

Експертите советуваат да не се надминуваат 400 мг кофеин дневно, но кај чувствителни луѓе дури и помалите количини можат да предизвикаат несакани симптоми. Ако почувствувате трема, несоница, главоболки или срцеви палпитации, размислете за намалување на внесот и воведување алтернативи без кофеин, како што се зелениот или чајот од боровинка.

