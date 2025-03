0 SHARES Сподели Твитни

Основното јавно обвинителство во Гевгелија иницираше истражна постапка против две лица поради основано сомнение дека, во соизвршителство, извршиле неовластено производство и дистрибуција на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, согласно член 215, став 1 од Кривичниот законик. Според добиените информации, тие на 17 март, по претходен договор, пренеле амфетамин од 1.491 грам во возило марка фолксфаген голф со скопски регистарски ознаки. Јавното обвинителство извести дека дрогата била пренесувана од Скопје до Гевгелија, наменета за лице кое сè уште е предмет на потрага, за вкупен износ од 300 евра. Договорената пратка, спакувана во три најлонски пакувања, била собрана од локација во Аеродром и скриена под хаубата на автомобилот. Со нив патувала и девојката на еден од осомничените, за која е иницирана постапка за непријавување на кривично дело или сторител, според член 364 став 2 од Кривичниот законик. На пат за Гевгелија, пред селото Смоквица, тие биле сопрени од полициски службеници, кои врз основа на претходно добиени оперативни сознанија и наредба од судија на претходна постапка, извршиле претрес на возилото, при што била пронајдена контрабандната супстанција. Јавниот обвинител поднесе предлог до Основниот суд во Гевгелија за определување мерка притвор за двајцата соизвршители.

The post Пренос на амфетамин од Скопје до Гевгелија од две лица appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: