Препознајте ја нетолеранцијата на јаглехидрати на време

Ако сте се бореле со прекумерна тежина во минатото или сè уште ја водите таа битка, постои голема веројатност да сте чувствителни на јаглехидрати. Што точно значи тоа?

Изненадувачки е да се знае дека има луѓе кои се чувствителни на нив и имаат прекумерна физиолошка реакција на шеќери и јаглехидрати.

Интензивно копнеат по скроб и слатки, а се карактеризираат со неможност да се внесат доволно, што доведува до прејадување и резултира со брзо складирање на маснотии.

Да, таква силна реакција на јаглехидрати навистина постои и може да биде зависност од јаглехидрати.

Ако се сомневате дека и вие спаѓате во оваа група, постои начин да утврдите дали имате и симптоми карактеристични за овој вид чувствителност.



Симптоми

Ако сте дебели, некој во вашето семејство има дијабетес тип 2, конкретно родители или браќа и сестри, или често копнеете по слатки или скроб, треба да размислите за овој вид чувствителност и да го проверите.

Јадете кога сте под стрес, а најмногу се дебелеете во абдоминалната област, или треба да спиете еден час откако сте јаделе закуски или оброк богат со јаглехидрати, исто така може да укаже на оваа чувствителност.

Некои од симптомите се дека кога јадете закуска богата со јаглени хидрати, имате проблеми со ограничување на количината што ќе јадете или често се чувствувате гладни после јадење.

Ова е еден од начините на кој можете сами да проверите дали има чувствителност, сепак, тестот за крв е сè уште најавторитетен како и да разговарате со лекар. Ова исто така ќе значи дека можете да ја контролирате вашата чувствителност на јаглехидрати со храна, односно внесувањето на вистинските состојки и адекватен совет од лекар, според Eat This, Not That.