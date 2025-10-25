Пресврт во разводот на актерката: Пријателите на Никол Кидман тврдат дека таа би се вратила кај поранешниот сопруг ако тој го стори ова

0 SHARES Сподели Твитни

Никол Кидман и Кит Урбан го привлекуваат вниманието на јавноста откако беше објавено дека се во процес на развод.Иако имаат сериозни брачни тешкотии, тие, според извор близок до актерката, би се смириле доколку тој им го предложи тоа.Дури и сега, неколку недели откако Никол Кидман поднесе барање за развод од Кит Урбан, таа би била спремна да направи сè што е можно повеќе. Таа би му се вратила во трепкање со око – вели извор близок до Кидман.Блиски пријатели на познатата актерка веруваат дека до моментот кога TMZ ја објави веста за разделбата на двојката на 30 септември, Кит сè уште не донел одлука во врска со нивниот брак. Сепак, во тоа време, Никол беше изненадена од раскинувањето и поднесе барање за развод, наведувајќи „непомирливи разлики“.И додека се шпекулира дека Урбан се заљубил во многу помлада жена откако се разделил од сопругата, пријателите на Никол Кидман бараат потврда за таа информација, убедени дека работите не се баш онакви какви што изгледаат на прв поглед.– Имаше многу љубов меѓу нив двајца и можеби нема да се разведат, но сега секој живее во свој свет каде што нема место за другиот. Кит и Никол се заедно со децении и постои шанса да се смират – тврди извор близок до актерката.Кога се појавија гласини за развод поради наводен недостаток на интимност меѓу нив двајца, повеќе извори тврдеа дека Никол и Кит живееле разделени неколку месеци. Тие беа во брак 19 години и имаат две ќерки – Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14). Никол, исто така, има две возрасни деца посвоени за време на нејзиниот прв брак со актерот Том Круз – Изабела и Конор.

