Преседан во Ватикан! Ова никогаш порано не се случило, трогателно видео од новиот папа го обиколува светот! (ФОТО/ВИДЕО)

Само неколку часа откако кардиналот Роберт Превост беше именуван за нов поглавар на Католичката црква вчера, Ватикан објави видео на кое се гледа како тој ги поздравува 133-те кардинали кои го избраа.Папата роден во Чикаго изрази благодарност во Систинската капела неколку часа откако кардиналите го избраа на вториот ден од конклавата.На видеото, папата Лав XIV може да се види како се моли пред членовите на Кардиналскиот колегиум од олтарот на историската римска катедрала, по што се повлекува и се моли приватно. На крајот, тој е виден како се ракува со кардиналите со насмевка.Лав XIV е првиот Американец што станал папа. Откако напредувал во рамките на Редот на Свети Августин, Превост прво бил назначен за администратор во Чикашката епархија, а следната година папата Франциск го назначил за епископ.Превостот беше близок соработник на папата Франциск и надгледуваше многу од неговите најголеми реформи во Католичката црква. Тој е 14-тиот папа кој го избрал името Лав, а неговиот презименик бил познат по неговата вклученост во општествените науки на Црквата.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

Се очекува Лав XIV денес да ја предводи мисата во Систинската капела, а во недела ќе го даде својот прв пладневен благослов од кутијата на базиликата „Свети Петар“.



