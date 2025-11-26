ПРЕСКОКНУВАТЕ ПОЈАДОК И ВЕЧЕРАТЕ ДОЦНА? Нова студија открива што значи ова за нашето тело

0 SHARES Сподели Твитни

Сега постојат научни докази кои сугерираат зошто ова однесување не треба да стане навика. Нова студија покажува дека со текот на времето, ова однесување може да се поврзе со штетни промени во холестеролот и триглицеридите – масти што циркулираат во крвта, научно познати како липиди.

„Важно е студијата да ги процени и индивидуалните и комбинираните ефекти од прескокнувањето на појадокот и јадењето навечер – област што претходно не е добро проучена“, вели за Real Simple водечкиот автор Ксијанг Гао, д-р, професор и декан на Институтот за исхрана на Универзитетот Фудан во Шангај.

Што откри студијата?

За студијата, објавена во Американскиот журнал за клиничка исхрана, истражувачите го следеле здравјето на повеќе од 30.000 возрасни Кинези на средна возраст (77% од нив биле мажи) четири години. За време на студијата, волонтерите, од кои ниту еден немал срцеви заболувања, пополнувале прашалници за исхраната за нивните утрински и вечерни навики во исхраната.

Истражувачите ги мереа нивоата на липиди во крвта на учесниците три пати во текот на периодот на студијата за да утврдат какви било годишни промени во LDL „лошиот“ холестерол, заедно со HDL „добриот“ холестерол, вкупниот холестерол и триглицеридите. Истражувачкиот тим откри дека луѓето кои често го прескокнувале појадокот и јаделе подоцна навечер доживеале малку поголемо годишно зголемување на нивоата на LDL холестерол (0,89 mg/dl), заедно со зголемени триглицериди и намалени нивоа на HDL холестерол. Врската помеѓу овие навики на исхрана и негативните промени на липидите била најсилна кај жените, луѓето со прекумерна тежина и оние кои биле физички неактивни.

Зошто времето на оброк влијае на вашиот холестерол?

Концептот на хрононутриција, идејата дека времето кога јадете може да влијае на вашето здравје, не е нов. На пример, истражувањата покажаа дека кога го прескокнувате првиот оброк во денот, го нарушувате циркадијалниот ритам на вашето тело, или внатрешниот часовник, негативно влијаејќи на чувствителноста на инсулин (што му помага на вашето тело да ги регулира нивоата на шеќер во крвта) и потенцијално го зголемува ризикот од срцеви заболувања.

„Човечкото тело е почувствително на инсулин наутро, поотпорно на инсулин навечер и помалку толерантно на гликоза навечер“, вели д-р Бернар Срур, професор на Францускиот институт за земјоделство, животна средина и храна.

Човечкото тело е дизајнирано да очекува големи оброци во текот на денот, што значи дека еволуиравме да бидеме најактивни во текот на дневните часови.

Други студии го поврзаа јадењето доцна навечер со поголем ризик од дебелина и срцеви заболувања. Овој ефект може да се должи на доцнење во ослободувањето на хормонот за спиење мелатонин, кој го нарушува метаболизмот.

Пронајдете не на следниве мрежи: