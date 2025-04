Пресметка на плати: Љутков се залага за одржливо решение

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, изрази надеж дека до утре до 16 часот ќе бидат исплатени мартовските плати за околу 3000 вработени во културниот сектор од 120 институции. Забавата е предизвикана од новиот метод на пресметка на платите, кој е комплексен процес. Тој истакна дека овојпат процесот е усогласен со сите релевантни чинители, вклучувајќи го и Министерството за финансии, како и со двата колективни договора – општиот и посебниот. Љутков објасни дека во просек платите ќе се зголемат за околу 6 проценти, во согласност со овие договори.

Љутков, во интервју за Дневникот на ТВ Сител, ја изрази својата жалост што вработените во културниот сектор останале без исплата за време на празниците и ги замоли за разбирање, истакнувајќи дека проблемот морал конечно да се реши. Тој потсети дека досега платите биле пресметувани согласно Колективниот договор од 2019 година помеѓу синдикатите СКРМ и СОНК и Министерството за култура, кој, според неговите зборови, бил донесен брзо и без согласност од Министерството за финансии.

За да овозможат зголемувања во однос на минималната плата, институциите во изминатите години биле принудени да кратат од програмските буџети. Љутков додаде дека е неодржливо 81 процент од буџетот да оди за плати, а само 19 проценти да остануваат за програми. Тој посочи дека ваквото решение е најправедниот начин за надминување на проблемите, бидејќи зголемувањата се во склад и со Општиот и со Посебниот колективен договор, како и со законот, што за првпат ги обединува сите страни. Досегашната пракса, нагласи Љутков, на исплата без согласност од Министерството за финансии била незаконска и значело дека самите институции морале да ги обезбедуваат потребните средства внатрешно, што резултирало со намалување на продукцијата и недостиг на средства за капитални и обични инвестиции. Со новиот начин на исплата, се носи крај на четиригодишен проблем.

