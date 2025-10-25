Престанете да пушите за само 3 дена: Успехот е загарантиран со овој метод, еве го трикот

0 SHARES Сподели Твитни

Сите мои пријатели пушачи го пробаа истиот метод и сите успеаја – се откажавме од пушењето за 3 дена – раскажува овој човек.

-Јас лично користев многу различни методи, барав начин да се откажам од цигарите и секогаш се завршуваше неславно. Во општеството секогаш има барем еден пушач, а тоа не е навика туку човечка психологија.

И ја гледаш таа личност како пуши и ужива, и буквално бали од желба за чад од тутун ти влегуваат во уста. Само имаш мисла во главата: морам да запалам една….

И така запалиш една, па втора, трета и еве ти пак, трошиш кутија цигари дневно. Во меѓувреме, сфатив како да се откажам од пушењето. Ви донесувам метод кој ми помогна:

Со овој метод се борев против пушењето психички, но и физички. Еве што е: Значи – вдишете малку чад и кренете ја главата колку што можете повисоко, фрлете ја назад, а потоа само „џвакајте“ го чадот. Џвакајте еднаш, двапати, три пати и ќе имате чувство на непријатен мирис, а потоа дури и гадење во устата. Повторете ја оваа постапка 10 до 15 пати.

Направете го ова секој пат кога ќе почувствувате потреба за пушење. По три дена ќе имате впечаток дека штотуку сте почнале да пушите: штом ќе го вдишите чадот, ќе почнете да кашлате. Пушењето повеќе нема да ви причинува задоволство и наскоро ќе се ослободите од оваа навика.

Моите пријатели ја испробаа истата техника и сите се откажавме од цигарите. Дури и кога мирисам чад од тутун, повеќе не сакам да пушам. Пробајте го овој метод сами, па кажете ни ги вашите искуства!

Пронајдете не на следниве мрежи: